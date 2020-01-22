Экс-министр Абызов заявил, что его губит острое нервное расстройство

Пребывающий под арестом бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов во время очередного судебного заседания известил, что у него диагностировали острое неврологическое расстройство, которое уже сказывается на функционировании его опорно-двигательного аппарата.

"Завтра я начинаю четвертый курс лечения. Три курса, которые были до этого, не дали результата", - цитирует Абызова Forbes.

В качестве подтверждения адвокат экс-чиновника предоставил заключение невролога СИЗО "Лефортово", в котором изложены обстоятельства заболевания бывшего министра.

Абызов является фигурантом нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. В рамках дела арестовано имущество и активы экс-министра и его близких более чем на 27 млрд рублей. В конце прошлого года с части счетов сняли арест.