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18:45

КГИОП отказался менять локацию памятника Александру III

фото ЗакС политика КГИОП отказался менять локацию памятника Александру III

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры отказался далее рассматривать идею о переносе памятника императору Александру III от Мраморного дворца, извещает ИА REGNUM, ссылаясь на заявление главы ведомства Сергея Макарова.

"Видимо, дух Александра III стал витать над городом. За последнее время это не первое предложение перенести куда-то памятник", - поделился чиновник.

Председатель КГИОП подчеркнул, что его точка зрения совпадает с мнением членов совета культурного наследия при правительстве Петербурга. "За" смену локации высказался лишь один человек.

Напомним, сама идея перенести памятник Александру III работы Паоло Трубецкого из Мраморного дворца на площадь Восстания (бывшую Знаменскую) возникла ещё в 2014 году. Тогда активисты, выступавшие с этой идеей, в качестве аргументации заявляли, что площадь изначально и задумывалась как место для установки монумента. Обелиск "Городу-герою Ленинграду", который в настоящий момент занимает площадь, инициативная группа предлагает перенести на площадь Мужества, где он должен был быть установлен в 1985 году.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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