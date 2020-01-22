Чеченский министр спокойно отнесся к "лечению" местной девушки Кораном

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров резко отреагировал на поступок его 22-летней "землячки" Аминат Лорсановой, которая пожаловалась в Следственный комитет на давление и пытки, примененные к ней членами и знакомыми семьи. Об этом рассказали на канале 360.

Из перечисленного (различные виды физического насилия и принудительное чтение ей Корана) чиновник готов поверить только в последнюю меру давления, не находя, впрочем, в ней ничего вредоносного.

"Уже тысячу раз и десятки тысяч раз доказано, что чтение Корана является целебным", - приводятся его слова.

В интерпретации Умаровым поданной жалобы, желающим пиара людям уже "скучно" говорить о чеченских геях - "теперь перешли на чеченских женщин".

Государственный деятель видит в распространении сведений о пытках, которых, по его убеждению, не было и быть не могло, только стремление зачем-то оскорбить представителей его народа.

Отметим, что девушка сама себя относит к ЛГБТ-сообществу.