В КГИОП рассказали о ходе затянувшейся реставрации дворца Юсуповых

В ход реставрационных работ, проводящихся в историческом здании дворца Юсуповых на набережной реки Мойки посвятил прессу руководитель КГИОП Сергей Макаров.

"Мы потихоньку двигаемся по интерьерам. В этом году мы приступаем к интерьерам личных комнат княгини Зинаиды Юсуповой. Есть проблемы, в некоторых стенах поставлены маячки, там пострадала отделка. Мы надеемся эти проблемы решить", - дает комментарий чиновника РИА "Новости".

Работы по восстановлению дворца стартовали еще в 2012 году. Ушедший 2019 год был преимущественно посвящен ремонту личных помещений княгини Ирины Юсуповой, а также реставрации личного бассейна ее супруга Феликса Юсупова.

Дворец известен, помимо прочих связанных с ним событий, попытками убийства царского фаворита Григория Распутина в 1916 году. В самом здании расправиться с оппонентом компания во главе с князем не смогла.

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