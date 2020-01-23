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9:43

"С рогами и хвостом": В одной из справок по делу ФБК следователи нарекли Волкова "галахическим евреем"

фото ЗакС политика "С рогами и хвостом": В одной из справок по делу ФБК следователи нарекли Волкова "галахическим евреем"

Адвокат Леонида Волкова сумела раздобыть справку об обосновании ареста его счетов, предоставленную следственной группой по ходатайству в суд: документ примечателен тем, что в нем имеется краткая справка как о самом оппозиционере, так и членах его семьи. Среди прочего, в частности, указано, что Волков и его родственники являются "галахическими евреями". Данное понятие является анахронизмом и давно вышло из обихода.

"Ну надо же как-то обосновать, что Волков — очень опасный тип. Что бы такого написать? А вот! Он — еврей. Не какой-нибудь там, а га-ла-хи-чес-кий. С рогами и хвостом, пьет кровь христианских младенцев. Какая реальность реальнее? Страна, победившая антисемитизм? Или страна победившего антисемитизма?" - задается вопросами соратник Навального у себя в Facebook.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по отмыванию денег ФБК в начале августа 2019 года. СК считает, что в период с 2016-2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности организации, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём.

После этого 13 сентября в 43 российских регионах в региональных штабах Навального и дома у активистов прошла первая волна обысков. Второй раз силовики нагрянули к "навальнистам" через месяц - под раздачу попал и Мищенко.

СК считает, что оппозиционеры "отмыли" 75 млн рублей.

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