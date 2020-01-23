Новая министр культуры Любимова скрыла свои "некультурные" записи в ЖЖ

Новая руководительница Министерства культуры Ольга Любимова, получившая широкую известность в интернет-пространстве из-за "интригующих" записей в своем "Живом журнале", из-за поднявшейся шумихи скрыла большую часть из них. На данное обстоятельство обратил внимание The Insider.

В блоге Любимова делала, в числе прочих, следующие заметки:

"Подруга позвала на концерт классической музыки с ребенком. И я поняла, что просто не могу себя заставить… Стала серьезно думать на эту тему. Выяснила неожиданно для себя, что я ни хрена не культурный человек", - делилась соображениями министр в 2010 году.

В записях того же периода имеются также её умозаключения относительно гражданского общества России, его либеральности и походов на протестные мероприятия.

Медиасообщество стало тщательно присматриваться к новому главе Минкульта после того, как в интернете всплыло её фото в футболке с надписью: "Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю. Идите ***** [вон]".

Всего в блоге Любимовой имеется 195 записей, но для большинства пользователей они недоступны. Часть из них можно посмотреть на сайте проекта Internet Archive.