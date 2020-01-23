Депутат МО "Ульянка" просит Путина помочь с ремонтом больницы №15 в Петербурге

Депутат муниципального совета МО «Ульянка» Павел Кондрашов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить деньги из федерального бюджета на ремонт городской больницы №15.

По словам Кондрашова, с момента постройки больницы в 1960-х годах ее ни разу не ремонтировали капитально, и сейчас ряд отделений «располагаются в бараках». В обращении депутат отметил, что власти Петербурга пытались ее реконструировать, но дело до сих пор «не дошло до логического завершения».

В 2018 году прокуратура установила, что в отделениях челюстно-лицевой хирургии царит антисанитария. Выяснилось, что там нет резервного источника горячей воды, в перевязочной чистые и грязные потоки инструментов перемешены, дезинфекцию и стерилизацию проводят в перевязочном кабинете. Также прокуратура сообщала, что в коридорах больницы осыпается штукатурка, а в урологическом отделении нет системы вентиляции.

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