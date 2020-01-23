Муниципалы Владимирского округа внесут законопроект о снижении муниципального фильтра в Петербурге

Местный совет МО «Владимирский округ» на заседании 22 января принял решение выступить с законодательной инициативой о снижении муниципального фильтра для участия в выборах губернатора Петербурга с 10% до 6%. Об этом ЗАКС.Ру сообщила мундеп Ксения Лаврова, внесшая соответствующий проект в повестку заседания.

Она уточнила, что голосовавших против не было и отметила, что за инициативу поддержали в том числе три депутата-самовыдвиженца, в предыдущий созыв избиравшиеся от «Единой России».

Ранее аналогичные законопроекты внесли в Законодательное собрание советы МО «Смольнинское» и МО «Гавань». Ожидается, что вопрос о снижении муниципального фильтра будет поднят на заседаниях еще нескольких муниципалитетов.

Решение выступить от лица местных советов, контролируемых оппозицией, с инициативами о снижении муниципального фильтра приняла Ассоциация независимых муниципальных депутатов. Она была создана вскоре после выборов по инициативе платформы «Объединенные демократы». В ассоциацию вступили порядка 140 вновь избранных депутатов органов местного самоуправления.

Напомним, желающим принять участие в выборах губернатора Петербурга, согласно региональному законодательству, необходимо собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов из 3/4 муниципалитетов города. Федеральное законодательство позволяет снизить эту планку до 5%.

На состоявшихся в 2019 году губернаторских выборах потенциальные кандидаты были вынуждены обращаться за помощью к представителям «Единой России», контролировавшей подавляющее большинство муниципальных советов. В итоге были отсеяны даже хорошо известные в городе политики. Каждый из двух оппозиционных кандидатов, допущенных до выборов, получил меньше 17%, а победу в первом туре одержал назначенный президентом Владимиром Путиным временным губернатором Александр Беглов.

Даже после относительного успеха оппозиции на сентябрьских муниципальных выборах 2019 года у нее нет нужного количества депутатов местных советов, чтобы выставить на следующие выборы единого кандидата ото всех партий.

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