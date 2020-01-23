Подозреваемым в убийстве мальчика сектантам из "Учеников Христа" продлили арест

Ленинский райсуд Екатеринбурга на два месяца пролонгировал арест лидера секты "Ученики Христа" Земфиры Гайнуллиной и члена организации Ивана Казанцева, подозреваемых в убийстве 9-летнего сына Казанцева, делится Е1.

На заседании мужчина частично признал вину в преступлении, заявив, что вставлял кляп в рот ребенку, но не думал, что тот задохнется. Кроме того, подсудимый сообщил, что Гайнулина присутствовала в комнате, где истязали мальчика.

Сама Гайнуллина утверждает обратное.

"Я в тот момент в другой комнате была. Я сидела за компьютером в зале с младшим Максимкой, и подошли ко мне Казанцевы Иван и Анна. Сказали: «Пошли с нами в комнату, там что-то случилось». Я нехотя встала, зашла, на полу лежал мальчик", - представила свое видение сектантка.

Несмотря на ходатайства защиты о домашнем аресте, оба подсудимых останутся в СИЗО до 27 мая.

Тело 9-летнего мальчика было обнаружено в Екатеринбурге 28 ноября. Как писали региональные СМИ, ребенка избили плетками, заткнув рот кляпом, а после его смерти попытались закопать в другом районе города. Мать мальчика - гражданка Белоруссии, проходила лечение в психиатрической клинике.