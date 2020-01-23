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14:17

Перед приездом Путина в Израиле запретили гей-парам усыновлять детей из РФ

фото ЗакС политика Перед приездом Путина в Израиле запретили гей-парам усыновлять детей из РФ

Накануне визита в Израиль российского президента Владимира Путина две страны заключили соглашение, запрещающее ЛГБТ-семьям усыновлять детей из РФ, информируют РИА "Новости".

Переговоры о придании документу легитимной силы велись между государствами с начала с 2016 года.

Подписанное соглашение полностью "соответствует российскому законодательству". И хотя министр экологии Израиля, присутствовавший на подписании, назвал пакт историческим, многие местные политики выразили крайнее возмущение действиями властей, делится PinkNews.

В частности, представитель левой партии "Мерец", открытый гей Ницан Горовиц назвал соглашение "плевком в лицо ЛГБТ-сообщества". Он считает, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху, давший добро на подписание документа, "идет в ногу с гомофобной путинской политикой, в очередной раз попирая права сотен тысяч ЛГБТ-граждан Израиля".

Официально однополые браки в восточной стране не регистрируются, однако с 1994 года там можно зарегистрировать однополое сожительство. В 2008 году был принят закон, разрешающий ЛГБТ-семьям усыновлять детей. Инициатива содержит множество оговорок: например, дети могут быть переданы в гей-семьи в исключительных случаях, когда не найдено никакой другой альтернативы. Помимо прочего, израильское законодательство не позволяет однополым парам становиться родителями с использованием услуг суррогатных матерей. 

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