18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:19

«РазДельный сбор» направил шесть замечаний к петербургской схеме обращения с отходами

фото ЗакС политика «РазДельный сбор» направил шесть замечаний к петербургской схеме обращения с отходами

Ассоциация «РазДельный сбор» адресовала комитету по благоустройству свои предложения по проекту территориальной схемы обращения с отходами в рамках общественного обсуждения документа. Замечания общественников заняли 11 листов.

В частности, «РазДельный сбор» указывает, что в проекте территориальной схемы отсутствуют сведения об источниках образования отходов, за исключением медицинских. Кроме того, указано, что в проекте не содержится прогнозных данных по количеству отходов на будущие периоды, а также данных по морфологическому составу отходов потребления.

«Без наличия в ТСО данных о составе отправляемых на утилизацию отходов и прогнозных значений по количеству и составу отходов невозможно планировать ни потоки отходов, ни решать вопрос о строительстве новых объектов обработки, утилизации, обезвреживания, ни оценивать объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов», - написали авторы письма в КомБлаг.

Третье замечание касается целевых показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов. «РазДельный сбор» утверждает, что такие показатели должны быть прописаны для каждого вида мусора. Кроме того, «отсутствуют разъяснения, о каких технологиях в показателях утилизации и обезвреживания идет речь».

Общественники также обратили внимание, что в проекте терсхемы нет наименований мусорных предприятий, за исключением ГУП «Завод МПБО-2».

«В проект ТСО включены только объекты, имеющие лицензию на обращение с отходами. В то время, как в городе есть предприятия, осуществляющие обработку и утилизацию городских отходов V класса опасности, на что лицензии не требуется - однако, такие предприятия не вошли в проект ТСО», - указали авторы замечаний.

«РазДельный сбор» предлагает подробнее расписать схему потока отходов. В частности, «из Петродворцового и Выборгского районов СПБ в схеме потоков отходов стрелки ведут в Ленинградскую область неизвестно откуда и неизвестно куда», пишут активисты.

Наконец, предлагается скорректировать данные о планируемом строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации «мусорных» объектов. По мнению «РазДельного сбора», данные проекта территориальной схемы не соответствуют положению федерального закона «Об отходах производства и потребления».

По словам председателя комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Марии Щербаковой, свои предложения по документу направили также компания «Российский экологический оператор» и несколько общественных организаций. Они, в частности, указали на отсутствие электронной модели территориальной схемы.

Щербакова назвала озвученные замечания объективными и предложила комитету по благоустройству сосредоточиться над их решением.

Четверг, 23 января, стал последним днем по приему предложений в проект территориальной схемы, опубликованного на сайте КомБлага месяц назад.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:21 Глава КГИОП объявил вопрос о сносе медсанчасти на Одоевского решенным

17:11 Суд снова продлил арест фигуранту "московского дела" Баршаю до 27 января

17:06 Задержанный на столичном марше ЛГБТ-активист пожаловался на насилие силовиков в СК

16:42 Петербуржцы пикетируют против передачи Дома Брюллова музею ислама

16:20 СМИ: В Челябинской области школьники готовили "колумбайн"

16:03 К депутату Цивилеву обратились маскулистские агитаторы

15:59 Памфилова допустила проведение голосования по поправкам в Конституцию в будний день

15:35 Путин и Беглов приняли участие в открытии памятника защитникам блокадного Ленинграда в Израиле

15:18 Смольный одобрил название Тучков буян для части Петроградского острова

14:58 Клишас занял седьмое место в медиарейтинге сенаторов Совфеда, Турчак – двенадцатый

14:52 СК назначил новую экспертизу по делу журналистки Прокопьевой: её доверили члену "Патриотов России"

14:51 Еще одного человека в Петербурге госпитализировали с подозрением на коронавирус

14:37 «Коммунисты России» предложили фанатам «Зенита» отстоять Кокорина в составе сине-бело-голубых

14:26 Новые станции метро на севере Петербурга планируют открыть к 2025 году

14:19 «РазДельный сбор» направил шесть замечаний к петербургской схеме обращения с отходами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru