Еще одного человека в Петербурге госпитализировали с подозрением на коронавирус

Управление Роспотребнадзора по Петербургу подтвердило третий случай госпитализации пациента с подозрением на коронавирус, сообщает «Доктор Питер».

Госпитализирована женщина из Китая, приехавшая в Петербург из Москвы 20 января. Она должна была вылететь сегодня с группой туристов. Ее доставили в больницу из отеля в ночь на 23 января спецтранспортом.

Лабораторные исследования не выявили наличие у заболевшей коронавируса. Предварительно ей поставлен диагноз ОРВИ и грипп А.

Ранее с подозрением на коронавирус были госпитализированы двое мужчин. Диагноз не подтвердился.

Вспышка неизвестного ранее коронавируса - 2019-nCoV - была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. Число заболевших превысило 600 человек, несколько их них погибло.