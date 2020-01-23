Клишас занял седьмое место в медиарейтинге сенаторов Совфеда, Турчак – двенадцатый

Валентина Матвиенко в 2019 году была самым цитируемым членом Совета Федерации по версии компании «Медиалогия».
Второе место занял сенатор от Пермского края Алексей Пушков, третье – представитель республики Марий Эл Константин Косачев. Тройка лидеров осталась неизменной с 2018 года.
Сенатор Андрей Клишас, ставший автором законопроекта об автономном Рунете, в рейтинге только седьмой. Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак за год опустился с седьмого на двенадцатое место.
В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".
Посмотреть общий рейтинг персон.