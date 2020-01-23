СМИ: В Челябинской области школьники готовили "колумбайн"

Двое несовершеннолетних собирались устроить стрельбу в школе №125 закрытого гарнизонного города Снежинск, расположенного в Челябинской области, передает Znak.com, ссылаясь на источники в правоохранительных структурах.

После проверки возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.

Известно, что преступление готовили два девятиклассника: дети искали способы изготовления взрывчатки в интернете и приобретали необходимые для этого детали.

Примечательно, но подростки искали поддержки у сверстников, ища сообщников, и до учителей эта информация дошла, однако никаких действий, направленных на то, чтобы предотвратить задуманное ими, те не предпринимали.

По сведениям партии "РОТ-Фронт", юноши собирались устроить взрыв в столовой, как в американском Колумбайне, и после открыть стрельбу.

Как пишет Znak.com, ЧП удалось предотвратить благодаря одной из учительниц, которая, увидев переписку школьников, поспешила сообщить её детали правоохранителям.

В СК по региону данную информацию не прокомментировали.