Петербуржцы пикетируют против передачи Дома Брюллова музею ислама

Петербургские активисты, выступающие против размещения в Доме Брюллова на Кадетской линии, 21, музея ислама, в знак протеста вышли к зданию с серией одиночных пикетов, делится "Северо-Запад.МБХ медиа".

По словам одного из демонстрантов, инициатива, предполагающая организацию в стенах дома религиозного музея, принадлежит директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

"Логично было сделать в нем, например, музей его брата - художника Карла Брюллова. На деле же, государство передает дом фонду непонятного происхождения. Петербуржцев не спросили их мнения, нужен ли им этот музей. Мы абсолютно признаем религии других стран, но в Петербурге мусульман всего 0,7%. Смольный обязан сохранять прежде всего русскую культуру, а не отнимать исторический дом у горожан", - уверен один из пикетчиков.

Добавим, Дом Брюллова-Сюзора – это объект культурного наследия федерального значения и он имеет особую мемориальную ценность. В здании в 1907 году Обществом архитекторов-художников (прообраз нынешнего Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) был основан Музей Старого Петербурга. Коллекции, хранившиеся в квартире архитектора Павла Сюзора, унаследовавшего квартиру, которую занимал художник Александр Брюллов, положили начало Музею истории Санкт-Петербурга.