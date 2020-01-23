Задержанный на столичном марше ЛГБТ-активист пожаловался на насилие силовиков в СК

Московский ЛГБТ-активист Дмитрий Ярцев, задержанный на шествии памяти убитых правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, обратился в СК с жалобой на насилие силовиков, поделились члены группы "Стимул" с "МБХ медиа".

Ярцев рассказал, что при задержании его ударили головой об автозак, а в отделе заламывали руки, не пуская адвоката и называя его "рыжим чмом". После того, как его отпустили, он обратился в травму, где ему зафиксировали ушиб головы и грудной клетки.

"Мы надеемся, что Следственный комитет проведет тщательное и безотлагательное расследование всех обстоятельств случившегося и в случае если факты, указанные в заявлении, подтвердятся, возбудит уголовное дело по факту превышения полицейскими своих полномочий", - надеются в "Стимуле".

На Ярцева и еще двух демонстрантов составили протоколы о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП).

На шествии в память о Маркелове и Бабуровой задержали не менее 11 человек. В самом мероприятии поучаствовали около 1500 человек.