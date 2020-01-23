18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:26

Смольный выделил 2,4 млн рублей на путешествие во Вьетнам

фото ЗакС политика Смольный выделил 2,4 млн рублей на путешествие во Вьетнам

Комитет по внешним связям Петербурга опубликовал извещение о закупке на организационно-техническое обеспечение деловой миссии во Вьетнам. Начальная цена контракта - 2,4 млн рублей. Поездка планируется в марте 2020 года.

В состав делегации Петербурга войдут не менее 18 человек, сообщается в техзадании. Во Вьетнаме они пробудут 3-7 дней. Организатор должен забронировать билеты на самолет и номера в 4-звездочной гостинице, но оплата проживания и полета ложится на самих членов делегации. Во время пребывания во Вьетнаме группе из северной столицы предоставят три легковых автомобиля и два микроавтобуса.

В рамках миссии будет проведен бизнес-форум с участием чиновников Петербурга и Вьетнама, а также представителей делового сообщества. Сферы для сотрудничества в документации обозначены обширные: промышленность, наука и высшая школа, инвестиции, водоочистка, водоподготовка, водоотведение, здравоохранение, предпринимательство, туризм, культура, спорт. 

От имени правительства Петербурга во время поездки будут проведены два протокольных мероприятия. Угощать гостей будут холодными и горячими закусками, тремя видами горячих блюд, десертами и алкогольными и безалкогольными напитками. Как обычно, делегация привезет с собой блюда Петербургской кухни. Запланирован также концерт с выступлением петербургского танцевального или музыкального фольклорного ансамбля. Во время всех мероприятий группу делегатов будут сопровождать переводчики. 

Кроме того, подрядчик будет обязан оказать услуги по доставке и таможенному оформлению информационно-презентационных материалов, фотовыставок, а также сувениров из Петербурга в Социалистическую Республику Вьетнам и обратно. Общий вес груза – не более 200 кг. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:59 Фигурантов дела Абызова оставили в СИЗО до апреля

20:40 Вице-губернатор Потехина возглавит оргкомитет "Алых парусов"

20:32 Фигуранту "московского дела" Баршаю продлили арест до 27 февраля

20:13 "100 секунд до катастрофы": Часы Судного дня перевели рекордно близко к полуночи

19:56 Не разделяй и властвуй: В Петербурге обсудили идею объединения с Ленобластью

19:49 Комздрав отрицает дефицит масок в аптеках Петербурга на фоне новостей о коронавирусе

19:15 Главу международного "Мемориала" в восьмой раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

18:50 СМИ: ЦИК планирует всенародное голосование по поправкам в Конституцию на 12 апреля

18:47 Поклонская осудила пользователей интернета за "травлю" новой главы Минкульта

18:26 Смольный выделил 2,4 млн рублей на путешествие во Вьетнам

18:20 Сидящий в "Бутырке" историк Соколов волнуется, что его лишат учрежденного Бонапартом ордена

18:06 Общественные деятели просят нового министра культуры защитить Охтинский мыс от застройки "Газпрома"

17:55 Комиссия ЗакСа по горхозяйству поддержала включение части Петровского острова в ЗНОП

17:42 Главу Фонда капремонта оштрафовали за невыполненный ремонт домов на Петроградке

17:36 Фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной и Дворцовой обойдутся Петербургу в 461 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru