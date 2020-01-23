Главу международного "Мемориала" в восьмой раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Тверской суд Москвы снова оштрафовал главу международного обществе «Мемориал» Яна Рачинского на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях организации, сообщили в «Мемориале».

На этот раз поводом стало отсутствие маркировки иноагента на сайте «Жертвы политического террора в СССР». Протокол был составлен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (распространение материалов без маркировки НКО-иноагента).

Это восьмой штраф для Рачинского как для должностного лица. Всего в отношении «Мемориала» - и международного общества, и правозащитного центра, а также их руководителей – было составлено 28 протоколов: по два на должностное и на юридическое лицо – за каждый интернет-ресурс. Судебные заседания прошли по 23 из них, сумма штрафов составляет 4,65 млн рублей.