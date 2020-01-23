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20:40

Вице-губернатор Потехина возглавит оргкомитет "Алых парусов"

фото ЗакС политика Вице-губернатор Потехина возглавит оргкомитет "Алых парусов"

Праздник выпускников Петербурга "Алые паруса" в 2020 году пройдет в ночь с 20 на 21 июня. Проект постановления правительства о подготовке мероприятия 23 января отправил на антикоррупционную экспертизу комитет по образованию.

Оргкомитет по подготовке праздника выпускников в этом году возглавит вице-губернатор Ирина Потехина. Последние пять лет "Алые паруса" курировал Владимир Кириллов. До декабрьского обновления состава городского правительства именно он отвечал за работу комитета по образованию. Теперь же ведомство перешло "под крыло" Потехиной. 

В проекте постановления распределяются обязанности комитетов Смольного по подготовке праздника "Алые паруса", а также сообщается, что метро по традиции в день мероприятия будет работать круглосуточно.

В 2019 году праздник "Алые паруса" посетили свыше 1,4 млн человек, из них 88 тысяч наблюдали за торжеством на Дворцовой площади. Годом ранее мероприятие, по данным МВД, посетили 1,2 млн человек. Праздник выпускников "Алые паруса" вновь стали отмечать в Петербурге в 2005 году. Идея мероприятия вдохновлена одноименной повестью Александра Грина. В прошлом году для выпускников пели звезды российской эстрады, а на водах Невы "дебютировал" новый корабль "Россия", построенный специально для праздника.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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