Суды Петербурга опять эвакуировались в начале дня

Петербургские суды снова прервали работу из-за эвакуации, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Здание покинули сотрудники и посетители Петродворцового, Колпинского, Дзержинского, Ленинского районных судов. В Петродворцовом суде проверка уже закончилась, он вернулся к работе.

Обновлено 10:42 Ленинский суд вернулся к работе, Красногвардейский эвакуирован.

Вот уже почти два месяца петербургские суды эвакуируются каждый будний день из-за поступающих угроз о заложенных бомбах. Кроме судов, злоумышленники «минируют» школы, торговые центры, станции метро, медицинские учреждения. Во всех случаях тревога оказывается ложной.

Авторы угроз регулярно упоминают в письмах бизнесмена Константина Малофеева. Они требуют от него перечислить им 120 биткоинов, пропавших с криптобиржи WEX. В конце декабря выяснилось, что отправителем писем может быть житель Украины, у которого на этой бирже «зависла» примерно такая сумма биткоинов.