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12:18

Шендерович: Нас не должно волновать качество шуток комика Долгополова

фото ЗакС политика Шендерович: Нас не должно волновать качество шуток комика Долгополова

Публицист и сатирик Виктор Шендерович прокомментировал отъезд из России своего коллеги по социально-политическим выступлениям, петербургского стендапера Александра Долгополова, против которого завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Прежде всего, он заметил, что судить о самом факте срочного вынужденного отъезда с моральной точки зрения есть "пошлость", с учетом того, что, по его разумению, герой сюжета в данной ситуации оказался в незаслуженной роли "заложника" у государства. В этих условиях, рассудил Шендерович, совершенно неважно, насколько удачно у молодого человека получается шутить и получается ли вообще.

"Для нас никакого значения качество его шуток не имеет. Имеет значение только реакция государства нашего на эти шутки. <...> Такая реакция ответная на шутку сближает нашу власть с «Шарли Эбдо», только они не физически уничтожают, а начинают охотиться", - подчеркнул фельетонист в студии "Эха Москвы".

По мысли гостя радиоэфира, телевидение власть "зачистила" полностью и теперь ищет "клеветников" в других местах - в блогах и даже в барах, где имел неосторожность с резкими заявлениями выступить Долгополов.

"Это террор не такой кровавый и громкий, как с «Шарли Эбдо», но это террор государственный. Там это делают отморозки, фанатики, а здесь это делают циники. Это существенная разница. Я не скажу, что лучше", - резюмировал Шендерович.

Покинувший страну Александр Долгополов в своем шоу, привлекшем внимание правоохранительной машины, невысоко оценил умственные способности поклонников правления Владимира Путина и отметил наличие у них религиозного сознания.

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