Милонов хочет жить с оленем

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов, накануне справивший свой день рождения, рассказал о мечте, которая пока не смогла воплотиться в жизнь. Известный своей любовью к животным, с некоторыми из них, не самыми популярными среди городского населения, он хотел сосуществовать в одной жилплощади, но обстоятельства распорядились иначе.

"Когда я был в Мурманске, то чуть не купил оленя. Но оказалось, что условия московской квартиры не позволяют держать его дома, и сейчас мой зверь одиноко бегает по тундре", - признался он в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Рассчитывает ли он в когда-нибудь дальнейшем соседствовать с копытным животным или же разочарование от неудачи взяло над ним верх, депутат не уточнил.

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