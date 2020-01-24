Советник губернатора по ЖКХ: Нужен сайт с отображением накоплений дома на капремонт

Петербургу необходим специальный ресурс, где собственники смогут посмотреть сумму накоплений на капитальный ремонт. Соответствующее заявление сделал советник губернатора по вопросам ЖКХ Владислав Воронков на круглом столе по росту цен на капремонт, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По мнению советника, информация о накоплении должна быть открыта для собственников жилья. Тогда они действительно будут чувствовать себя владельцами не только квартиры, но и дома, считает Воронков. Он уточнил, что собственники должны иметь возможность зайти на сайт и посмотреть, сколько дом должен собрать для какого-либо вида капремонта и сколько средств дом уже собрал.

Напомним, с начала 2020 года стоимость капремонта выросла почти в два раза - с 4-5 рублей за один квадратный метр до 8-9 рублей. Уверенный в том, что это не может быть мотивировано объективными причинами, к губернатору Александру Беглову с просьбой пересмотреть решение обратился депутат ЗакСа Борис Вишневский.

София Саттарова

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