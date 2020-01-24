Учителям в Мурманской области увеличат оклады

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о том, что школьным учителям региона, которые многократно сетовали на невыносимые условия труда, в наступившем году повысят зарплату. Решение приняло профильное министерство.

"Глава Минпросвещения России и губернатор договорились взять под совместный контроль ситуацию с уровнем зарплат учителей в Мурманской области с тем, чтобы как можно быстрее довести его до 100% от среднего уровня по экономике региона", - говорится в сообщении на сайте подразделения правительства.

Отталкиваются инициаторы от знаменитых "майских указов" президента Владимира Путина, оглашенных еще в 2012 году, согласно которым зарплата "бюджетников" должна быть не ниже средней по региону. Таким образом, оклад каждого педагога в ближайшее время начнет составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц, а месячная надбавка увеличится с 400 рублей до 10 тысяч рублей.