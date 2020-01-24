Морской технический университет признали лучшим вузом, связанным с "оборонкой"

По итогам 2019 года среди всех вузов, работающих на оборонную промышленность, самым эффективным признали Морской технический университет (СПбМТУ), о чем сообщает сайт городской администрации. С достижением руководство образовательного учреждения поздравил во время своего визита губернатор Александр Беглов.

Беглов приехал в университет в составе делегации Совета безопасности.

"60% всех российских судостроителей, морских инженеров и отечественных конструкторов – это выпускники "Корабелки" <...> Многие разработки ученых вуза не имеют аналогов в мире", - отдал должное вузу городской глава в своей речи.

По приведенным им данным, одна пятая производимой в городе промышленности приходится на судостроительную отрасль.

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