Максим Шевченко: Пусть Собянин весь мусор завозит себе во двор

Публицист и политический деятель Максим Шевченко, активно занимающийся проблемой утилизации отходов, в очередной раз возмутился "мусорной" политикой, осуществляемой чиновничеством. Подчеркивая, неготовность представить конкретные доказательства в эфире "Эха Москвы", он намекнул на незавидную участь Северо-Кавказского федерального округа, полпредом которого пожелал видеть экс-генпрокурора Юрию Чайку президент.

"Пусть Собянин себе во двор завозит московский мусор. Он ведь нам сказал, москвичам: «Хотите — вам во двор привезу», — сказал нам Собянин. Помнишь, недавно было? Вот мы хотим, Сергей Семенович, чтобы вы себе во двор привезли. Начали с себя, как говорится. Исцелися, как говорится", - заявил Шевченко на "Эхе Москвы".

Мысль гостя радиоэфира продолжилась тем доводом, что к регионам силами Москвы стали применять окончательно ставшую "варварской" и "оккупационной" политику.

В конце 2019 года Шевченко посетил протестующих экоактивистов на станции Шиес и снял о них документальный фильм.