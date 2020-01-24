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18:59

СК возбудил дело о взятках в ПГУПС из-за "помощи" преподавателей студентам

фото ЗакС политика СК возбудил дело о взятках в ПГУПС из-за "помощи" преподавателей студентам

Следователи установили многочисленные факты получения взяток от студентов сотрудниками Петербургского государственного университета путей сообщения в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По версии следствия, сотрудники университета «объединились в устойчивую организованную преступную группу, распределив между собой преступные роли» для того, чтобы получать взятки от студентов, «которым требовалось документально устранить академические задолженности, а также изготовить и беспрепятственно защитить контрольные, курсовые, дипломные и иные виды работ, не выполняя указанные обязательства в полном объеме или частично».

По этим фактам возбуждены дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Фигурантам дела уже предъявлены обвинения. Ставшие фигурантами дела сотрудники вуза уволены.

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