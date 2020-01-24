Дрозденко обсудил с РЖД развитие железнодорожного сообщения

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с главой государственной компании РЖД Олегом Белозеровым для обсуждения предполагаемой будущей прямой железнодорожной связи между Финляндским вокзалом и Сертолово.

"В этом году начнётся реализация важного проекта по пригородному сообщению между Сертолово и Финляндским вокзалом. Мы также акцентируем внимание на необходимости запуска маршрута от Санкт-Петербурга до станции Веймарн, откуда потом поедут дизель-поезда до Сланцев и Ивангорода", - пообещал Дрозденко.

Пока до Сертолово можно добраться на электричке только с пересадкой.