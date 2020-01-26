Путин поручил генпрокурору проверить правоприменение закона о физлицах-иноагентах

Российский глава Владимир Путин обязал Генпрокуратуру провести комплексную проверку правоприменения закона о физических лицах-"иностранных агентах", следует из информации, опубликованной на сайте Кремля.

"Следует принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан", - отмечается в документе.

Ответственным за изыскание назначен новый генпрокурор Игорь Краснов, который должен предстать перед Путиным с отчетом до 31 марта текущего года.

Кроме того, накануне президент дал указание проверить законность обвинительного приговора активисту Константину Котову, получившему 4 года колонии по "дадинской" статье.

2 декабря 2019 года Путин подписал закон о приравнивании физических лиц к иностранным агентам.