Baza: В Подмосковье обокрали засекреченный бункер правительственной связи

Неустановленные на данный момент личности совершили "налёт" на один из засекреченных бункеров правительственной связи, который расположен в Одинцовском районе Подмосковья, делится Baza. В случае начала каких-либо боевых действия, там должен размещаться штаб для управления войсками.

По данным издания, всего на территории Московской области находится 12 секретных бункеров. Все они спрятаны под землей; внутри них вмонтировано, в частности, оборудование ФСО, отвечающее за безопасность спецсвязи.

Несмотря на повышенный уровень секретности, один из таких объектов все же обнаружили. В начале января бункер вскрыли: сбив пломбы, злоумышленники пробрались внутрь помещения и вынесли АТС "Ростелекома". В микросхемах устройства присутствуют золото наивысшей пробы, платина и палладий.

Прибывшая на место преступления охрана грабителей застать не успела.