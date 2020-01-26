В Петербург привезли тест-системы для выявления коронавируса

На просторах Северной столицы появились специализированные тест-системы, предназначенные для оперативного выявления коронавируса, извещает "Доктор Питер".

На сегодняшний день многие туристы, возвращающиеся домой из стран Азии, самостоятельно обращаются в лаборатории для того, чтобы выявить наличие либо отсутствие вируса в крови. Каким образом новая система будет определять наличие опасного штамма, не уточняется.

Согласно последней информации, в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, заболели уже более двух тысяч человек, 56 из которых погибли. 24 января комитет здравоохранения Шанхая уведомил общественность о первом случае выздоровления пациента, пораженного коронавирусом 2019-nCoV.