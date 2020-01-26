СК прекратил дело экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда

Уголовное дело о растрате 220 млн рублей, возбужденное в отношении бывшего руководителя "Роснано" Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова, прекращено Следкомом в связи с истечением срока давности, известил ТАСС источник.

"Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям", - уточнил собеседник информагентства.

Напомним, о возбуждении дела в отношении Меламеда и Понурова СК уведомил в 2015 году. Их подозревали в растрате имущества госкорпорации в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед в нарушение требований законодательства организовал заключение договора, по которому ИФК "Алемар" (совладельцем компании являлся сам Меламед) обязалась оказывать "Роснанотеху" консультационные услуги, под видом оплаты которых компании незаконно перечислили более 220 млн рублей.