В Чечне задержали 25 человек за распространение изображения с "православным" Кадыровым

На территории Чеченской республики задержали не менее 25 местных жителей, распространивших в социальных сетях фотоколлаж с Рамзаном Кадыровым, облаченным в православную рясу, делится "ОВД-Инфо".

По сведениям издания, всех задержанных отправили в ИВС по Шалинскому району: там они провели ночь, даже несмотря на то, что на них не были составлены протоколы. Один из источников известил, что мужчин избивали.

Примечательно, что полиция разыскивает не только тех, кто рассылал фото, но и реципиентов.

Собеседник издания рассказал, что двух несовершеннолетних и двух мужчин в возрасте от 25 до 30 лет полиция отловила в селе Герменчук, 10 человек задержали в Курчалоевском районе, 11 - в Шали, в том числе школьников и пенсионера.