В автозак отправилась ещё одна участница пикетов против изменения Конституции Вслед за активистом Евгением Козловым в полицейский автомобиль отправилась и другая участница пикетов против изменения Конституции Мария Малышева, уведомляет "Северо-Запад. МБХ медиа". Девушку задержали по КУСП. В руках у неё был плакат, на котором были изображены персонажи из советских кинолент - Полиграф Полиграфович Шариков из "Собачьего сердца" и героиня "Место встречи изменить нельзя" Манька Облигация - и имелось следующее послание: "Новое кино: Шариковы и Маньки Облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба". Фото: "Северо-Запад. МБХ медиа" Обновлено в 15:50. Полицейские задержали еще одного активиста Дмитрия Гусева - якобы за то, что тот курил в неположенном месте. Предположительно, его везут в 78 ОП.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию" .



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