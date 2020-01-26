Глава Краснодарского края сравнил мусорную кучу с Мамаевым курганом: за это его хотят засудить

Выступая перед региональными общественниками и чиновниками, руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев позволил себе, как показалось первым, непозволительное замечание о том, что стремительно растущий мусорный полигон в Белореченске напоминает Мамаев курган, пишет "Волгоград.Онлайн".

Местные жители обратились к Кондратьеву с просьбой помочь разобраться с мусорным коллапсом в регионе. На специализированной площадке, отведенной под складирование отходов, выявили нарушения технологии захоронения и сортировки отходов. В ответ краснодарский глава возмутился и позволил себе "недозволительное" сравнение.

"И просто растет этот Мамаев курган, и все. А потом начинает пахнуть, потом начинает цвести, начинает раздражать жителей", - поделился мнением Кондратьев.

Проведенная чиновником аллегория возмутила некоторых собравшихся. В частности, человек по имени Армен Оганесян назвал Кондратьева "циником с низкой социальной ответственностью" и пообещал подать на него иск в суд "о защите чести и достоинства неопределенного круга сталинградцев, жителей города и всех ветеранов".