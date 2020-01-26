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17:55

СМИ: Умер протоиерей Всеволод Чаплин

фото ЗакС политика СМИ: Умер протоиерей Всеволод Чаплин

На 52-м году жизни скончался протоиерей Всеволод Чаплин, известили "Интерфакс" прихожане.

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - поделился один из очевидцев инцидента.

Отметим, Всеволод Чаплин был официальным представителем РПЦ с 2009 по 2015 год. Он всегда давал комментарии СМИ по самым резонансным поводам. Чаплин призывал сменить "циничные" и "коррумпированные" элиты в России; осуществить идеалы Святой Руси и халифата, а также требовал для православных главной роли в принятии решений в стране. Чаплин был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. 

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