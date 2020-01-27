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10:17

Летевший из Хабаровска в Москву борт "Аэрофлота" прервал полет из-за сообщения о бомбе

фото ЗакС политика Летевший из Хабаровска в Москву борт "Аэрофлота" прервал полет из-за сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Хабаровска в Москву, был вынужден экстренно прервать полёт из-за поступившего сообщения о якобы наличии взрывного устройства на борту, уведомляет "Интерфакс".

Лайнер действительно в скорости развернулся и продолжил направление в обратном направлении: об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Информация о бомбе поступила на пульт управления Росгвардии. Всего на борту самолета находится 261 человек. В хабаровском аэропорту дежурят работники экстренных спецслужб. Ориентировочное время посадки - 17:39 по местному времени.

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