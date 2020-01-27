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10:55

"Минеры" продолжают терроризировать суды Петербурга: инстанции вновь эвакуируются

фото ЗакС политика "Минеры" продолжают терроризировать суды Петербурга: инстанции вновь эвакуируются

Очередное рабочее утро понедельника у петербургских судов было прервано "грозными" посланиями о якобы наличии заложенных в зданиях бомбах: на данный момент эвакуируются Приморский, Дзержинский, Петроградский, Василеостровский, Красногвардейский, Октябрьский, Смольнинский райсуды.

Аналогично у городских "служителей Фемиды" прошла и предыдущая неделя, и еще несколько недель перед этим. Кроме того, также экстренно обрывалась деятельность и в школах, ТЦ и других учреждениях. Часто эвакуации различных заведений проводились и в Москве.

Практически в каждом письме присутствует имя российского бизнесмена Константина Малофеева, от которого злоумышленники требуют 120 биткоинов, якобы украденных им с криптобиржи WEX.

На прошлой неделе "минеры" пообещали, что будут извещать о якобы наличии взрывчатки дважды в день.

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