Защитники Шиеса открыли новый пост сопротивления

На территории республики Коми с целью не допустить провоз и выгрузку топлива на станции Шиес активисты установили новый пост наблюдения и дежурства. Он открылся на лесной дороге, которая соединяет населенные пункты Котлас и Шиладор, о чем пишут авторы сообщества "Комитет защиты Вычегды".

"В очередной раз готовы защитить экологическую, экономическую и энергетическую безопасность страны от незаконного проезда техники с опасным грузом по газопроводу к стройке полигона для московского муcора", - говорится в посте.

Активисты отмечают, что мера вынужденная: в январе решение местных властей открыло для потенциального проезда бензовозов дополнительную дорогу.

Экозащитники, больше года защищающие станцию Шиес, продолжают быть бдительными даже несмотря на то, что стройка заморожена, что Шиес не вошел в список объектов для размещения московских отходов и даже вопреки тому, что суд признал возведенные застройщиком сооружения самостроем и постановил их снести.

Фотография: "Комитет защиты Вычегды"

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