Детей в Ленобласти чаще всего называют Софиями и Александрами

Функционирующие в Ленинградской области ЗАГСы представили статистику за 2019 год. Согласно новейшим данным, опубликованным на сайте регионального правительства, в этом субъекте Федерации самым популярным именем для новорожденных девочек стало София, а младенцев мужского пола чаще всего называют Александрами. На основании статистики и этимологии пресс-служба администрации делает вывод, что под Петербургом девочки рождаются мудрыми, а мальчики - сильными.

Уступают приведенным выше именам по распространенности имена Анна, Мария, Анастасия, а также Максим, Артем и Матвей.

Всего в Ленобласти за ушедший год зафиксировано родившихся 13645 детей. Район-"чемпион" - Всеволожский.