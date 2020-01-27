В Архангельской области выросла преступность

Управление прокуратуры по Архангельской области обнародовало статистику сисла преступлений, зафиксированных за ушедший 2019 год. По сравнению с отчетом годичной давности выявляемого криминала в регионе стало в целом больше на 1 процент: в абсолютных же цифрах специалисты зарегистрировали 19150 преступлений. Примечательно, что изнасилований стало больше почти на одну треть. Выросло и число убийств.

Самый заметный рост преступных деяний наблюдается в Северодвинске, где он составил одну пятую от их числа в 2018 году.

Ущерб от преступлений в регионе оценили в 2 млрд рублей.

Ранее в январе аналогичный отчет представила прокуратура Ленинградской области, в котором тоже констатируется ухудшение криминогенной обстановки.