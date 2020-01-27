На "Эхо Москвы" набросились хакеры

На протяжении уже двух недель анонимные хакеры атакуют сайт "Эха Москвы", рассказал в эфире радиостанции первый заместитель главного редактора Сергей Бунтман.

"Технически и фактически доказано, что идут атаки. Не только на сайт «Эха Москвы», но и на офис «Эха Москвы», и на наши компьютеры, компьютерную и интернет-связь. Из-за этого страдает и, в том числе, часть телефонной связи", - прояснил некоторые детали произошедшего Бунтман.

На сегодняшний день сложности с доступом к сервисам радиостанции испытывают удаленные авторы и гости эфира.