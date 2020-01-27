В комитете по спорту Петербурга опровергли слухи о смене председателя

Олимпийская чемпионка по бегу Наталья Антюх продолжает работать в должности председателя комитета по физической культуре и спорту Петербурга, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе комитета.

Ранее несколько городских изданий, в том числе сайт «Петербургского дневника», официальной газеты Смольного, рассказали, что губернатор Александр Беглов не продлил Антюх контракт и руководитель у комитета в ближайшее время поменяется.

- Это не достоверная информация на данном этапе, - рассказали ЗАКС.Ру в комитете.

Сообщения об отставке сотрудники пресс-службы назвали слухами.

Напомним, Антюх возглавила комитет по спорту 19 января 2019 года. До этого около трех лет она работала в руководстве «Школы высшего спортивного мастерства по легкой атлетике».

Антюх – призер многочисленных международных соревнований по легкой атлетике. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне ей досталось золото в забеге на 400 метров с барьерами.

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