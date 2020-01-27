МИД: В Приморье по подозрению в шпионаже задерживали японца

Во Владивостоке "добычей" силовиков стал японский журналист, которого заподозрили в шпионаже, передает РИА "Новости".
Инцидент, о котором идет речь, датируется еще 25 декабря прошлого года, однако МИД предал скандал огласке только спустя месяц.
Утверждается, что в указанный день иностранец якобы собирался завладеть секретной информацией, касающейся российской военной мощи. В предоставленные ему трое суток после задержания он вернулся на свою Родину.
Конфликтная ситуация послужила поводом для ноты протеста, которую от Кремля получила японская дипломатическая сторона.