18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:58

МИД: В Приморье по подозрению в шпионаже задерживали японца

фото ЗакС политика МИД: В Приморье по подозрению в шпионаже задерживали японца

Во Владивостоке "добычей" силовиков стал японский журналист, которого заподозрили в шпионаже,  передает РИА "Новости".

Инцидент, о котором идет речь, датируется еще 25 декабря прошлого года, однако МИД предал скандал огласке только спустя месяц.

Утверждается, что в указанный день иностранец якобы собирался завладеть секретной информацией, касающейся российской военной мощи. В предоставленные ему трое суток после задержания он вернулся на свою Родину.

Конфликтная ситуация послужила поводом для ноты протеста, которую от Кремля получила японская дипломатическая сторона.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:58 МИД: В Приморье по подозрению в шпионаже задерживали японца

15:39 Экоактивисты нашли новые нарушения около грузовой станции Нева

15:13 В Кронштадте хотят воссоздать построенный 200 лет назад Андреевский собор

14:55 ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

14:43 В комитете по спорту Петербурга опровергли слухи о смене председателя

14:41 На "Эхо Москвы" набросились хакеры

14:25 Суд привлек АТС «Смольного» к делу по иску к Горизбиркому

14:23 Беглов покормил петербуржцев кашей с ложки

14:07 Песков попросил не связывать отставку Чайки с проверкой дела Константина Котова

13:57 В Архангельской области выросла преступность

13:37 Суд отказался рассматривать жалобу девушки, которую полицейский ударил в живот на митинге

13:27 Детей в Ленобласти чаще всего называют Софиями и Александрами

13:10 ВЦИОМ: Россияне не боятся, что искусственный интеллект может вытеснить их с работы

12:54 Защитники Шиеса открыли новый пост сопротивления

12:36 Главу "Мемориала" в девятый раз оштрафовали по закону об иноагентах

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru