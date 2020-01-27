СМИ: В СФО поступили указания о возможной подготовке к досрочным выборам в Госдуму

В избиркомы некоторых регионов Сибирского федерального округа поступили рекомендации от ЦИК, которые косвенно могут говорить о подготовке к досрочным выборам в Государственную думу: данной информацией поделились с изданием "Тайга.инфо" источники, имеющие отношение к региональным администрациям и ИК.

Отмечается, что в поступивших распоряжениях Центризбиркома имеется намёк о том, что грядущие выборы в федеральный парламент могут пройти уже в декабре 2020 года.

По сведениям собеседника "Тайги", близкого к аппарату одного из сибирских правительств, в отдельных субъектах РФ уже работают аналитики из Кремля, которые якобы изучают электоральную обстановку на местах.

Кроме того, о возможности проведения скорых досрочных выборов в Госдуму якобы намекнули несколько источников издания в реготделениях "Единой России".

В минувшее воскресенье бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко у себя в Instagram известил о том, что "выборы в Госдуму будут уже во второй половине этого года, а не осенью 2021".

Ранее спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин сообщил, что досрочных выборов во вверенный ему госорган ожидать не следует, а те СМИ, которые распространяют данную информацию, действуют не иначе как по указке Запада.