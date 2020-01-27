Медведев ждет новых лиц в "Единой России"

Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев, выступая на расширенном заседании высшего совета единороссов, поделился с собравшимися своими соображениями о будущем возглавляемой им партии власти.

Партия, по его мнению, нуждается в обновлении рядов: впрочем, речь не идет о новичках и дилетантах в грубой трактовке этих понятий.

"Это (обновление - прим. ЗАКС.Ру) процесс, который должен идти постоянно. Нам нужен кадровый резерв тех коллег, у которых есть опыт работы на муниципальном уровне, на региональном уровне, есть опыт работы в партии в целом", - цитирует слова высокопоставленного чиновника РИА "Новости".

Поддержку таких кандидатов на выборах, по словам Медведева, нужно усилить.