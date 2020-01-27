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18:47

В ЗакСе не уверены, что Митянина подходит на роль детского омбудсмена

фото ЗакС политика В ЗакСе не уверены, что Митянина подходит на роль детского омбудсмена

В юридическом управлении петербургского парламента не смогли конкретизировать, действительно ли кандидатура "социального" вице-губернатора Анны Митяниной законодательно соответствует требованиям, необходимым для того, чтобы стать уполномоченным по правам ребенка. Соответствующим заключением делится "Фонтанка".

Митянину, напомним, на пост омбудсмена выдвинул градоначальник Александр Беглов.

По информации издания, чиновница не предъявила ЗакСу необходимых подтверждений того, что у неё имеются "знания в области проблем детства и опытом защиты прав ребенка". Помимо прочего, отсутствует личная подпись вице-губернатора на двух документах - заявлении о намерении побороться за пост уполномоченного и биографической справке. Также Митянина не предоставила декларации о доходах. В связи с этим в юруправлении городского парламента и пришли к заключению, что сделать "однозначный вывод"  о пригодности ставленницы Беглова к работе в качестве детского омбудсмена "не представляется возможным".

Решение юридического подразделения ЗакСа обсудят на грядущем совещании комиссии по правопорядку, которое состоится 28 января.

Ранее ЗАКС.Ру стало известно, что за пост уполномоченного по правам ребенка поборется, среди прочих, сотрудница ЗакСа Юлия Шик, которой в прошлом году помог разрешить семейную проблему спикер Вячеслав Макаров.

Полномочия детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой истекли 21 января. 

В январе стало известно о других кандидатах на обозначенный пост. Фракция ЛДПР выдвинула экс-депутата муниципального совета Литейного округа Екатерину Лебедеву, помогающую детям с сахарным диабетом. Председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок предложил кандидатуру своего общественного помощника, ветерана труда Ирины Аристовой. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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