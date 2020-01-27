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20:14

"Исчезающую Конституцию" продали на аукционе в поддержку политзеков за 15 тысяч рублей

фото ЗакС политика "Исчезающую Конституцию" продали на аукционе в поддержку политзеков за 15 тысяч рублей

Движение "Время" продало за 15 тысяч рублей свою арт-работу "Исчезающая Конституция", выполненную в стиле известного перфоманса уличного художника Banksy. Деньги будут направлены в поддержку фигурантов дел "Сети"* и "Нового величия".

Организованный "Открытой Россией" аукцион в поддержку политзаключенных проходит в баре "Бакалавриат". За первый час были проданы лоты на общую сумму более 45 тысяч рублей, в том числе артефакты от Юрия Шевчука из группы ДДТ, бывшего фигуранта "московского дела" Егора Жукова и  Анны Павликовой, обвиняемой в участии в экстремистском сообществе по делу "Нового Величия".

Напомним, в октябре 2018 года работа "Исчезающая Конституция" появилась на фасаде Конституционного суда на Сенатской площади. Вывесивший ее активист "Времени" Тимур Расулов по решению суда получил за эту акцию 400 часов испытательных работ.

 *Организация "Сеть" признана террористической и запрещена на территории России.

Сергей Еремеев

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