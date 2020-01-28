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11:22

ГИК объяснил причины сохранения ИКМО "Черная речка", "Георгиевский" и "Ржевка"

фото ЗакС политика ГИК объяснил причины сохранения ИКМО "Черная речка", "Георгиевский" и "Ржевка"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия объяснила, почему не подала иски и расформировании избирательных комиссий муниципальных образований «Ланское» (ранее «Чёрная речка»), «Георгиевский» и «Ржевка». Доклад на эту тему на заседании 28 января представил член ГИКа Олег Зацепа, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Зацепы, для расформирования ИКМО «Ржевка» нет формальных оснований: муниципальная комиссия должна была не выполнить решение ГИКа, которое принято по жалобе. Председатель ИКМО привлечена к административной ответственности, добавил член Горизбиркома. Он считает, что эта «мера представляется единственно возможной и достаточной».

Права всех людей, которые жаловались на ИКМО «Георгиевский» во время кампании, восстановлены, сообщил Зацепа. Он уточнил, что другие иски о расформировании ГИК подавал, когда права кого-то из кандидатов не были восстановлены.

Член Горизбиркома также сообщил, что председатель ИКМО «Чёрная речка» уже покинул свой пост - расформирование его уже не затронуло бы. Помимо этого, к муниципальному избиркому уже поданы иски в суд, добавил Зацепа. По его словам, если комиссию расформируют, возникнут определенные сложности - кто будет представлять ее в суде. Также член ГИК заявил, что при прошлом анализе городская комиссия достоверно не знала о том, что ИКМО не исполнило решение суда.

- Кроме того, нужно отметить, что на момент рассмотрения нами вопроса по обращению в суд с заявлением о расформировании мы не обладали достаточными и подтвержденными данными о неисполнении избирательной комиссией муниципального образования «Чёрная речка» решения суда, - сказал Зацепа.

София Саттарова

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