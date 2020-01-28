В Москве помолились о спасении от коронавируса

В московском храме Святителя Николая в Голутвине прошел молебен о спасении от эпидемии коронавируса, передает «Интерфакс». В этом хране находится патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви.

По словам православного активиста Кирилла Фролова, молебен отслужил настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев. В нем приняли участие более 60 живущих в Москве китайцев, в том числе – дипломаты, предприниматели и студенты.

Тем временем Роспотребнадзор заявил, что в России до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Первые случаи заболевания зафиксировали в Китае в декабре 2019 года.

Китайские власти подтвердили более 4,5 случаев заражения. 106 человек погибли. Подавляющее большинство зараженных – в Китае, случаи заболевания зарегистрированы и в других странах, в том числе – в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Тайланде, США, Франции и Германии.